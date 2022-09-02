Вооруженный неизвестный пытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, нападавшего задержала полиция, сообщают местные СМИ.

«Был задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома», — сообщает портал Infobae, ссылаясь на источники.

Телеканал TN добавил, что мужчина направил на политика пистолет. Также он опубликовал фотографию, на которой на вице-президента направлено оружие из толпы встречающих ее людей. Добавляется, что оружие было заряжено, но не сработало.

Отмечается, что Киршнер не пострадала. Нападавшего удалось оперативно задержать, его мотивы выясняются. По предварительной информации, он уроженец Бразилии.

На протяжении недели у дома политического деятеля собираются толпы сторонников, которые поддерживают ее после обвинения в коррупции в ее адрес.