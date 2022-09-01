Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат предел цен, поскольку не будет «работать на нерыночных условиях». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем им поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — заявил он.

Новак также заявил, что «идея о пределе цен на российскую нефть является полным абсурдом» и «заплатят за нее потребители в ЕС, США».