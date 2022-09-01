За последние 20 лет в Турции реализованы важные реформы, направленные на защиту прав и свобод граждан, укрепление правового государства.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в Верховном суде Турции.

Президент отметил, что нынешняя Конституция Турции была принята в 1982 году, и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на целый ряд внесенных поправок.

Турецкий лидер напомнил, что правящая Партия справедливости и развития еще в прошлом году подготовила собственный проект Основного закона страны, однако инициатива не получила должной поддержки других политических сил. «Мы не собираемся сидеть сложа руки и вновь поднимем этот актуальный вопрос», — заверил политик, которого цитирует «Анадолу».

Президент Эрдоган сообщил также, что в Турции планируется внедрить систему «страхования правовой защиты», которая уже применяется в ряде стран.

«Определенные круги пытаются превратить судебную систему Турции в орудие преступных организаций. Мы не допустим подобного! Мировое сообщество раз и навсегда осознает, что Турецкая Республика – не государство, идущее на поводу у темных сил», — заверил президент.