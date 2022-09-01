Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно баллотироваться на второй срок. Такое мнение в беседе с украинским изданием «Левый берег» высказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Я говорил, что по-человечески, по-дружески предложил бы ему подумать, идти ли второй раз [на президентские выборы]. Но сейчас то время, когда я изменил мнение. Я считаю, что надо идти», — сказал он.

При этом Стефанчук выразил уверенность в том, что «после победы Украины» страну ждёт большой рост во всех сферах.