Все достигнутые договоренности между Азербайджаном и Италией претворяются в жизнь.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме.

«Я благодарен Вам за приглашение и гостеприимство. Я помню также свой последний визит и все достигнутые договоренности претворяются в жизнь.

В прошлый раз, когда встречались с Вами здесь, мы подписали важный документ о стратегическом партнерстве. Мы также говорили о создании Итальянско-азербайджанского университета. А сегодня предпринят важный шаг по созданию Итальянско-азербайджанского университета», — отметил Алиев.