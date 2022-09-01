Все достигнутые договоренности между Азербайджаном и Италией претворяются в жизнь.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме.
«Я благодарен Вам за приглашение и гостеприимство. Я помню также свой последний визит и все достигнутые договоренности претворяются в жизнь.
В прошлый раз, когда встречались с Вами здесь, мы подписали важный документ о стратегическом партнерстве. Мы также говорили о создании Итальянско-азербайджанского университета. А сегодня предпринят важный шаг по созданию Итальянско-азербайджанского университета», — отметил Алиев.
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