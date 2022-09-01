В Азербайджане выявлен еще 561 случай заражения коронавирусом, 595 человек вылечились, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
В Азербайджане выявлен еще 561 случай заражения коронавирусом, 595 человек вылечились, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
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