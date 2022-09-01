Управление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовало доклад о нарушениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Доклад вышел вечером 31 августа — за несколько минут до окончания четырехлетнего срока полномочий Бачалет.

В документе сказано, что власти Китая допустили «серьезные нарушения» прав человека в регионе в рамках мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Действия Пекина по отношению к уйгурам и представителям других мусульманских народов могут являться преступлениями против человечности, заявили в ООН.

В выводах доклада сказано, что китайское антитеррористическое законодательство «глубоко проблемно» с точки зрения международных стандартов прав человека и позволило властям осуществлять масштабные произвольные репрессии в отношении уйгуров и других мусульман региона.

Даже если применение «центров профессионального обучения» (правозащитники называют их концлагерями) для уйгуров, как утверждают власти Китая, сократилось, существует одновременный тренд на увеличение числа осужденных по делам о терроризме и экстремизме.

Авторы доклада считают правдоподобными утверждения о том, что в «центрах профессионального обучения» люди сталкиваются с пытками, принудительными медицинскими процедурами, сексуальным насилием. В целом мусульманские жители региона, по имеющимся данным, сталкиваются с ограничениями на выражение своей религиозной идентичности, а также с нарушениями репродуктивных прав — путем принудительного планирования семьи и использования мер по ограничению рождаемости.

Власти Китая отвергли утверждения из доклада как «дезинформацию и ложь, сфабрикованную противниками Китая», передает Associated Press. По мнению Пекина, документ игнорирует «достижения в области прав человека в Синьцзяне и ущерб, нанесенный жителям региона терроризмом и экстремизмом».