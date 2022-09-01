Власти Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора — владельца компании по производству минеральных удобрений «Акрон». Об этом сообщает L.

Отмечается, что под административный арест в том числе попали виллы, которые ранее принадлежали семье бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В свое время они были проданы Кантору.

Упоминаемая недвижимость находится на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одной из них ранее владела мать Берлускони, другой — его младший брат Паоло.