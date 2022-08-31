Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой принесла извинения за прошлогодний визит в аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«В прошлом году как журналист и режиссер-документалист она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. В качестве режиссера документальных фильмов она воплощала проект, демонстрировавший, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Министр Хаджа Лабиб заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению Украины.