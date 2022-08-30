Наркоторговля занимает второе место после хищения частного имущества по столице Азербайджана. Только за август этого года по Баку было выявлено 296 преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих наркотиков и психотропных веществ. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, что за указанный период столичными подразделениями органов внутренних дел было зарегистрировано свыше 1200 краж частного имущества. Третье место по количеству совершенных преступлений занимают мошенничества, ну, а четвертое — хулиганства.

К счастью, роста тяжких преступлений пока не наблюдается. Их статистика относительная стабильна и низка.

Как неоднократно отмечали правоохранительные органы Азербайджана, ежедневно пограничники и таможенники предотвращают ввоз в страну крупных партий наркотиков. Несмотря на это, ровно столько же наркотиков наркокурьерам удается провезти в Азербайджан другими обходными путями. И как результат из года в год в стране растет объем незаконного оборота наркотических средств.

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