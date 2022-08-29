Вторая встреча в рамках платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) может пройти до конца года в Иране. Об этом сообщил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, передает Report.

«Эта инициатива (формат «3+3″ — прим. ) была очень успешной. Ожидаем, что следующая встреча пройдет до конца года уже в Иране», — сказал посол, добавив, что формат «3+3» является «хорошей возможностью региональным странам сообща реализовывать различные инициативы и согласовывать действия».