С нового учебного года в Азербайджане начнут функционировать Международные просветительские школы Турции.

Об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал на мероприятии, проведенном в связи началом функционирования Международных просветительских школ Турции, сообщает АПА.

Он отметил, что эти школы рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал Азербайджана.

«Церемония открытия будет проведена в ближайшие дни с участием министра науки и образования Эмина Амруллаева и гостей, которые прибудут из Турции. В заведении ожидается обучение 300-350 учащихся. Процесс регистрации уже начался».

Посол добавил, что в заведении, предоставляющем возможности дошкольного, начального, среднего и полного среднего образования, наряду с основными предметами будут проводиться и внешкольные занятия.

«В учебном заведении, предлагающем возможности обучения на родном языке, также планируется проводить обучение на академическом уровне турецкого, английского, русского и испанского языков. Учащимся со знанием турецкого языка на уровне B2, предлагаются возможности обучения в Турции с предоставлением стипендии. Выпускники этой школы при поступлении в университеты Турции будут обучаться бесплатно».