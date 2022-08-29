В 00:05 27 августа на служебном участке погранзаставы погранотряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вблизи села Беюк Бехменли Физулинского района на государственной границе были замечено передвижение двух неизвестных со стороны Ирана.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, нарушители границы проигнорировали команду «Стой!» и предупредительный выстрел в воздух пограничного наряда, и, не подчинившись законным требованиям пограничного наряда, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом местности, убежали обратно на территорию Ирана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на местности был обнаружен сверток с 10 кг 635 гр марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.