Международный морской порт Туркменбаши в Туркменистане может стать региональным торговым центром, сообщает Trend.

«Продвигаясь вперед в реализации амбиций в сфере интермодальной торговли, туркменский морской порт Туркменбаши может стать региональным торговым центром и укрепить свою роль в транспортно-транзитных процессах», — сказали в организации.

Было отмечено, что интермодальные функции системы международных дорожных перевозок (МДП) окажут поддержку Туркменистану в реализации этих амбиций.

«В то же время новая инфраструктура в порту Туркменбаши и пунктах пересечения сухопутной границы может и должна быть использована для укрепления роли Туркменистана как регионального торгового центра. Это будет способствовать торгово-экономическому развитию страны на благо туркменского народа», — сказали в IRU.

Кроме того, в организации подчеркнули, что туркменская таможня внедряет новые системы МДП и IRU приветствует и поддерживает внедрение цифровых систем и «зеленых полос» МДП для дальнейшего облегчения торговли на границах Туркменистана.