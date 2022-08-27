Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял руководителя бакинского офиса Совета Европы Золтана Гернйеша в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Министр подчеркнул, что между Азербайджаном и Советом Европы существует плодотворный диалог, отметил, что план действий по сотрудничеству с СЕ на 2022-2025 годы является одним из важных направлений. Он довел до внимания, что в этом контексте между Азербайджаном и организацией продолжается диалог для развития сотрудничества в различных сферах, реализуется ряд проектов, цитирует АПА Minval.az.

Золтан Гернйеш сказал, что за последние пять лет его деятельности в Азербайджане развивалось сотрудничество между сторонами, что визит генсека СЕ в Азербайджан в апреле текущего года внес положительный вклад в отношения, подчеркнул, что в рамках плана действий на 2022-2025 годы началось выполнение ряда проектов.

Джейхун Байрамов проинформировал Золтана Гернйеша о существующей ситуации в регионе, мирной повестке Азербайджана после конфликта и реализуемых мероприятиях, возможностях регионального сотрудничества, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.