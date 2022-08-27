Послы, увидевшие масштаб разрушений на освобожденных территориях, справедливо спросили, какую помощь оказали Азербайджану международное сообщество, ООН и подчиненные ей институты? На самом деле, должны оказать помощь. Потому что Азербайджан столкнулся с одним из самых уникальных и ужасных постконфликтных условий в мире. Мы открыто заявили, что, к сожалению, у ООН и подчиненных ей институтов нет широкомасштабной деятельности в отношении Азербайджана. Об этом заявил в Шуше помощник президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что высшее руководство ООН все еще не посетило регион после конфликта.

«В регион должен был состояться визит на уровне высшего руководства ООН после продолжающегося 30 лет, и приведшего к стольким гуманитарным трагедиям конфликта, и факты решения этого конфликта, выполнение резолюций Совета безопасности ООН, в действительности, должны были быть одобрены. К сожалению, как резолюции СБ ООН 30 лет оставались на столе, так и в этом вопросе мы не наблюдаем серьезной деятельности руководства ООН.

В отношении Азербайджана нет «плана Маршалла». Может быть, народ и государство Азербайджана и не хочет это в той форме, в какой они предложат. У нас самих есть национальные ресурсы. Однако здесь очень важны примеры солидарности. К примеру, братская поддержка Турции, Казахстана, Узбекистана, предложения по проекту школы в городе Физули, другие проекты являются примером солидарности, братства. Подобные шаги положительно оцениваются Азербайджаном», — цитирует его слова АПА.