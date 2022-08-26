Соединенным Штатам необходимо сохранить возможность нанесения ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры, даже если стороны заключат новую ядерную сделку. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе встречи с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, передает ТАСС.

Американская сторона положительно отреагировала на призыв Ганца, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в израильском Министерстве обороны. По словам собеседника издания, Ганц и Салливан условились поддерживать совместные усилия по «подрыву достижений Тегерана» в сфере ядерных исследований.

«Ядерная сделка — это не мирный договор», — заявил чиновник, добавив, что Израиль и США продолжат сдерживать Иран даже в той реальности, где стороны придут к новому ядерному соглашению.