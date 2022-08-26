26 августа Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания полной средней школы № 334 в поселке Бина Хазарского района столицы.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов проинформировал Первого вице-президента Мехрибан Алиеву об условиях, созданных в новом здании школы.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева также приняла участие в открытии капитально отремонтрованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева здания яслей-детского дома № 277 в поселке Гарачухур Сураханского района города Баку.

Первый вице-президент ознакомилась с условиями, созданными в детском саду.