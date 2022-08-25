Литва усилит таможенный контроль грузов на границе для обеспечения соблюдения санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщается на сайте таможенного департамента Литвы.

«Литовская таможня, обеспечивающая контроль за выполнением санкций ЕС, усиливает процедуры таможенного досмотра», — говорится в сообщении.

Для этого планируется использовать «дополнительные аналитические возможности», активизировать методы физического осмотра, а также вовлечь в процесс проверки большее количество сотрудников таможни, а в случае необходимости привлечь работников других госучреждений, рассказали в пресс-службе департамента.

В таможне подчеркнули, что грузы, отправители, получатели, перевозчики или таможенные брокеры которых уже пытались обойти санкции, будут считаться «высокорисковыми» и подлежать дополнительной проверке.

Дополнительные меры принимаются в связи с тем, что попыток обойти санкции не становится меньше, пояснили в департаменте.

«Те клиенты таможни, которым помешали продолжить таможенные процедуры из-за попыток обойти санкции, не должны удивляться, если в будущем их перевозимые товары окажутся под пристальным вниманием», — цитирует литовская таможня генерального директора ведомства Дарюса Жвиронаса.