Второе заседание двусторонней госкомиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы пройдет 30 августа в Москве.
Информацию об этом распространил офис армянского сопредседателя комиссии, вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
Второе заседание двусторонней госкомиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы пройдет 30 августа в Москве.
Информацию об этом распространил офис армянского сопредседателя комиссии, вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
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