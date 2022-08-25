Движение по автомобильной дороге в объезд Лачина станет возможным в ближайшую неделю, сообщил председатель правления Госагентства автодорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, Азербайджан проложил дорогу всего за 10 месяцев: 22 км трассы приходится на территорию Азербайджана, 10 км — Армении.

«Так как армянская сторона не завершила строительство 10 км, проходящих через их территорию, Баку по просьбе армянской общины, проживающей в Карабахе, построил дорогу длиной 4,8 км, соединяющейся с новой дорогой», — подчеркнул Мамедов.