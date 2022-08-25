Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о важности бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с наливным терминалом в Новороссийске, через который страна экспортируют около 80 процентов своей нефти, но подтвердил желание развивать альтернативные маршруты, позволяющие вести поставки сырья в обход России, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, в настоящее время КТК остается самым выгодным направлением поставок, поэтому республика хотела бы сохранить его. Однако, добавил Ачкулаков, в ближайшие два года Казахстан собирается увеличить добычу нефти с нынешних 85,7 миллионов тонн в год до 103 или 107 миллионов. Для поставок этих объемов нужны дополнительные мощности.

Комментарии о важности альтернативных маршрутов экспорта нефти в Казахстане зазвучали после многочисленных проблем в поставках через КТК, неожиданно возникших в течение этого года. На конец августа отгрузка ограничивалась или останавливалась полностью уже четыре раза.