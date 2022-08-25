25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Таиланда в нашей стране Апирата Сугондхабхирома, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Так же Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины в нашей стране Адиса Алагича.

Кроме того, президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Доминиканской Республики в нашей стране Элвиса Антонио Алам Лорана.