Специальный представитель президента Кореи Со Бьонг-Су прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита он побывал в Милли Меджлисе. Об этом сообщили в парламенте Азербайджана.

В ходе встречи Со Бьонг-Су с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Было отмечено, что на освобожденных территориях Азербайджана по инициативе президента Ильхама Алиева реализуются концепции «Умный город» и «Умное село», а также «Зоны зеленой энергии». Была подчеркнута заинтересованность азербайджанской стороны в сотрудничестве с корейскими компаниями в этих сферах.

Во встрече приняли участие руководитель рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Кореей Мелик Гасанов, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, посол Кореи в нашей стране Ли Ин-Йонг и другие официальные лица.