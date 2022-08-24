Находящийся в Азербайджане с официальным визитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 августа посетил Аллею шехидов.
В честь высокого гостя на Аллее шехидов был выстроен почетный караул.
Токаев посетил Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Высокий гость также с уважением почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы на ее могилу.
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