22 августа около 20:00 на служебной территории погранзаставы близ села Газахлар Физулинского района пограничный наряд заметил неизвестного, пытавшегося незаконно перейти границу из Ирана в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Несмотря на приказ пограннаряда остановиться, нарушитель границы выбросил имевшийся при нем пакет и сбежал обратно в сторону Ирана, воспользовавшись темнотой и сложностью рельефа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на местности был обнаружен пакет, внутри которого было 4 кг 570 гр наркотического вещества (марихуана).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.