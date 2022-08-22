Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины дронов-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin, способных преодолеть 40 км за 20 минут и барражировать в воздухе еще 20 минут, ожидая указания цели. Об этом сообщает C4ISRNET.

По данным издания, заключение контракта на 10 боеприпасов с производителем дронов — компанией AeroVironment — ожидается в течение 30 дней, сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл.

Внештатный старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт полагает, что эти боерипасы будут использованы для атаки на Крым и Херсон, которую готовит ВСУ.

«Они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре», — приводит издание слова Бендетта.