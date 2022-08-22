Министры транспорта Азербайджана и Турции вместе с представителями из Грузии проведут в Тбилиси во вторник встречу, на которой обсудят возможности увеличения транзита грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту.

Об этом сообщил на брифинге вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили после заседания правительства, передает ТАСС.

«Завтра у нас в Тбилиси состоится встреча министров транспорта, в которой будут участвовать министры из Азербайджана и Турции. Там речь пойдет об увеличении грузооборота и конкурентноспособности Среднего коридора [Транскаспийского транспортного маршрута] для того, чтобы мы не только привлекли новые грузы, в том числе и нефтепродукты, но и укрепили эти грузы в течение длительного времени в нашем коридоре», — сказал Давиташвили.

Как добавил министр, несмотря на имеющуюся перспективу развития транзитного коридора, увеличение грузооборота является очень сложным и длительным процессом, так как помимо государств в нем участвуют и частные компании, у которых свои бизнес-интересы.

По данным «Грузинской железной дороги», в январе — июне текущего года по Среднему коридору было перевезено более 13 тыс. ТЭУ, что на 56% больше аналогичных данных за 2021 год.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.