Рабочие крупнейшего порта Великобритании вышли на забастовку из-за отказа повысить им зарплаты в соответствии с темпами инфляции, сообщает ВВС.

В акции протеста участвуют почти две тысячи человек: машинисты кранов, докеры-механизаторы и портовые грузчики. Британский профсоюз Unite сообщал, что забастовка продлится с 21 по 29 августа.

Рабочие недовольны решением оператора порта Felixstowe Dock & Railway Co поднять зарплату на семь процентом при инфляции в 10 процентов.

Филикстоу — лидирует по объему контейнерных перевозок в стране и занимает 48 процентов доли рынка. Всего там работают 2,5 тысячи человек. Средняя заработная плата в порту составляет 43 тысячи фунтов стерлингов в год, сообщал пресс-секретарь порта.