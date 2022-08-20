В Париже собрались в 20-й раз покрасить Эйфелеву башню. Об этом в комментарии для французской радиостанции RMC сообщил Жан-Франсуа Мартан, президент компании SETE, занимающейся ее обслуживанием.

На покраску архитектурной достопримечательности рассчитывают потратить 84 миллиона евро. Всего на обновление символа Парижа понадобится более чем 60 тонн краски. «Нужно будет убрать старые слои краски, прежде чем нанести новый», — отметил Мартан.

Причина очередной покраски Эйфелевой башни — профилактика ржавчины, которую следует проводить раз в 7-8 лет.