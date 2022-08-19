Член Совета Федерации России от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков прокомментировал заявления своей дочери от первого брака Дианы, которая дала интервью зарубежным СМИ, где выступила против российской «спецоперации» в Украине.

«Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем,» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Член Совфеда также рассказал, что Диана участвовала в акции против войны в Украине в апреле.

«Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны», — поделился Исаков.

Он добавил, что предлагал дочери посетить Донбасс в качестве волонтера и «из первых уст узнать причины СВО», однако она, по его мнению, хотела лишь «хайпануть» на серьезной теме и «решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора».

Кроме того, сенатор заявил, что не воспитывал дочь с трех лет. По его словам, у девушки нет образования, она «не работала ни дня» и просила у отца денег на свое обеспечение.

«С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье», — добавил Исаков.