«Газпром» объявил о временной приостановке единственного рабочего газоперекачивающего аппарата, обеспечивающего работу газопровода «Северный поток».

«На период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31 августа 2022 года по 2 сентября 2022 года транспорт газа по газопроводу «Северный поток» будет приостановлен на трое суток», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что работы будут выполняться совместно со специалистами производителя аппарата, компании Siemens. По регламенту компании, техническое обслуживание необходимо проводить каждые 1000 часов.

По завершении работ прокачка газа по трубопроводу будет осуществляться в прежних объемах — 33 миллиона кубометров в сутки (при проектной мощности в 160 миллионов кубометров).

Цена газа в Европе взлетела на 4,6% и поднялась выше $2700 после новости о приостановке «Северного потока» на 3 дня.