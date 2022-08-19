Украинский налет на авиабазу Саки в Крыму на прошлой неделе выбил более половины боевой морской авиации России в Черном море. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на брифинг неназванного представителя западной разведки.

«Такие рейды положительно влияют на боевой дух украинцев, но в целом сохраняется «боевой застой», — сказал представитель разведки добавив, что обстрелы в Херсоне и Крыму — дело рук украинского спецназа или партизан.

«Это комбинация невероятной смелости людей и новых возможностей, — цитирует его, в свою очередь, редактор новостей телеканала ITN Эмма Берроуз. — Думаю, мы можем принять, что украинцы наносят удары в глубине за вражеской линией. Такие цели, как Белгород, это легитимные цели, которые не подвергают угрозе территориальную целостность России».

Говоря о ситуации на юге, чиновник сообщил, что у России наблюдается нехватка военного контингента в Херсоне и на правом берегу Днепра.

«У России есть понтонные мосты и две паромных переправы для доставки подкрепления, которые заменяют поврежденные основные мосты. Но они не так эффективны для пополнения военных ресурсов», — заявил представитель разведслужб.