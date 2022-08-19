В соцсетях опубликовали новое видео, где 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин танцует в клубе с несколькими мужчинами, а у двух сидела на коленях. Видео снято в тот же вечер, что прошлое.

Премьер-министр вчера заявила, что знала о съемках, но рассчитывала, что ролики не будут опубликованы. Марин также призналась, что после встречи с друзьями в частной квартире компания посетила еще два бара в Хельсинки.

Марин утверждает, что во время праздника пила легкие алкогольные напитки, но не употребляла наркотики. «Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась — занималась совершенно законными вещами. Я также не видела, чтобы другие это делали (употребляли наркотики)», — заявила глава правительства.

Премьер также не считает, что ей нужно менять свое поведение. «Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста», — добавила она.