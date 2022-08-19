Сильвио Берлускони заявил, что Италии следует отказаться от российского газа, если будут созданы условия для поставок из альтернативных источников.
«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — отметил он.
Сильвио Берлускони заявил, что Италии следует отказаться от российского газа, если будут созданы условия для поставок из альтернативных источников.
«Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — отметил он.
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Надо всем поклониться в ножки комсомолке Меркель и армянскому жопализу Макрону, эти двое затащили Европу в лапы кровавого кремля, одна улизнула и кайфует на пенсии, а вся Европа погрузилась в тяжелейшие проблемы. Меркель надо в Москве на Красной Площади памятник поставить за успешный подрыв европейской экономики с сопутствующими проблемами для всех европейцев.
Нельзя забывать друга комсомолки Штайнмайера, того же Берлюскони, который 2 раза был премьером за счет рос поддержки и Трумпа, который строил ктайскую стену на границе с Мексикой и всех латинос настроил против янки. Все хорошо подыгрывали Путингу в его обнаглении!