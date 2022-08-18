Российский офицер застрелил таксиста в Ростове-на-Дону, который сказал ему, что он против войны. Причиной послужил спор о войне в Украине. Об этом Minval сообщает со ссылкой на издание «Сирена».

Собеседник издания из правоохранительных органов рассказал, что 33-летний капитан российской армии из Московской области подозревается в убийстве 51-летнего таксиста. Тело таксиста с пулевыми ранениями было найдено на улице Береговой.

По предварительной версии, пишет 161.ru, капитан начал доказывать таксисту, привезшему его на Береговую, «свою политическую позицию по поводу действий в Украине», но оба «не сошлись во мнениях».

Военный задержан и помещен под арест, обстоятельства произошедшего выясняются. В частности, собеседник издания заявил, что военный «путается в показаниях».

Погибший был уроженцем Азербайджана, в Ростовскую область переехал много лет назад.