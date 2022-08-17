Муслиму не было еще и 3-х лет, когда его отец героически погиб в последние дни Второй Мировой войны, и он вырос в семье своего дяди Джамаледдин муаллима. Уже в юном возрасте он завоевал всесоюзную славу, и, конечно, мой отец Гейдар Алиев также уделял очень большое внимание его деятельности, проявлял большую заботу о нем. Об этом рассказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву в Бакинском приморском национальном парке.

«Могу сказать, что он заботился о нем по-отечески, потому что знал его и как прекрасного певца, и как очень хорошего человека. Каждый из нас знал Муслима как великого артиста, певца, композитора, и самое главное, как прекрасного, достойного человека, очень надежного друга.

Несмотря на большую разницу в возрасте между нами, это никогда не ощущалось. Потому что мы много лет поддерживали дружеские связи, и я особенно помню нашу с Мехрибан последнюю встречу с ним в доме Муслима и Тамары в Москве. Муслим уже чувствовал себя не очень хорошо, были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, он принял нас очень тепло, мы провели у них в доме несколько часов, очень искренне побеседовали, вспоминали прошлое, вспомнили моего отца, мою покойную мать, вспомнили те прекрасные дни, и мы с Мехрибан очень расчувствовались. Как вам известно, у Муслима в последние годы были определенные проблемы с ногами. Но была такая искренняя атмосфера, что Муслим, который, как выяснилось позже, много лет не выходил из дома, вышел и проводил нас. Мы и подумать не могли, что это была наша последняя встреча.

Тамара и Муслим, оба великие артисты, певцы с мировой славой, были настолько привязаны друг к другу, что история их любви и дружбы стала легендой. Их знакомство также произошло в Баку, и мой покойный отец всегда вспоминал те дни.

Конечно, говорить о Муслиме сегодня и легко, и трудно, потому что он был великой личностью — и как мастер, и как человек. О нем можно говорить часами. В то же время люди, близко знавшие его, любившие его, конечно же, отмечая все его таланты, помнят его в первую очередь как человека. Я уверен, что вы испытываете те же чувства.

Достаточно привести только два факта, подтверждающих, что он был великим мастером. Ему еще не было и 30 лет, когда он был удостоен звания народного артиста Азербайджана, а в 31 год ему было присвоено звание народного артиста Советского Союза. Для эстрадного певца это редкий случай. В целом голос Муслима был божьим даром, его неповторимая манера исполнения была феноменальной. Ни тогда, ни сегодня еще никто не достиг его уровня», — рассказал глава государства.