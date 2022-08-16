Российская «спецоперация» развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы — однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали», — утверждает он.
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