Российская «спецоперация» развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы — однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали», — утверждает он.