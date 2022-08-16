Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил в понедельник выход пяти судов с продовольствием из украинских портов. Об этом говорится в заявлении СКЦ.

«Совместный координационный центр разрешил 16 августа выход судна Propus из Черноморска с грузом 9 111 т пшеницы в Констанцу в Румынии, судна Osprey S из Черноморска с грузом 11,5 тыс. т кукурузы в Искендерун в Турции, судна Ramus из Черноморска с грузом 6 161 т пшеницы в Карасу в Турции, судна Brave Commander из Южного с грузом 23,3 тыс. т пшеницы в Джибути, судна Bonita из Южного с грузом 60 тыс. т кукурузы в Инчхон в Республике Корея», — говорится в сообщении.