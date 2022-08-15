В Шабранском районе разгоревшийся в лесу пожар перекинулся на частные дома.

Начавшийся на пастбище в селе Даг Билиджи пожар перекинулся на лесную местность, а оттуда на жилые дома, расположенные в этом селе, передает Report.

По предварительным данным, на территории села горят три частных жилых дома.

На территорию привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту проводится разбирательство.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о пожаре в Шабранском и Габалинском районах.

Как сообщили в МЧС, в министерство поступила информация о пожаре в горной местности вблизи сел Халфяляр Шабранского района, Абрых и Тиканлы Габалинского района

В связи с поступившей информацией на место происшествия были привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства.

Сложный рельеф и ветер затрудняют тушение пожара. Для ускорения работ по тушению пожара и предотвращения распространения огня в работах задействованы дополнительные силы и средства МЧС, в том числе два вертолета авиаотряда, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР). Мероприятия по тушению огня продолжаются.