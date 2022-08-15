Голливудскую актрису Энн Хеч отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Об этом сообщает TMZ. Актрисе было 53 года.

5 августа автомобиль Хеч на высокой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом в Лос-Анджелесе, после чего автомобиль и дом загорелись. У актрисы диагностировали тяжелую аноксическую травму головного мозга, сильные ожоги и повреждение легкого и подключили ее к аппарату ИВЛ. По данным полиции, в крови Хеч были обнаружены наркотики.

Энн Хеч снималась в фильмах «Шесть дней, семь ночей», «Донни Браско», «Психо», «Рождение» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». В 1991 году актриса получила премию «Эмми» за роль в сериале «Другой мир».