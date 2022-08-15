Руководство Казахстана поставило задачу в ближайшие годы полностью прекратить набор в первые классы с русским языком обучения. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на казахстанское телевидение.

«Через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособными», — сообщили в сюжете государственного казахстанского телевидения.

Между тем Минпросвещения Казахстана опровергло информацию об отмене классов с русским языком обучения.