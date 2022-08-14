Ряд криптобирж завершает подготовку к началу работы в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), об этом Trend сообщил директор департамента финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) Ягуб Заманов.

FSA уже лицензировал 6 компаний МФЦА на оказание финансовых услуг по управлению платформой цифровых активов (криптобиржи). 3 из этих компаний были лицензированы, начиная с марта 2022 года.

В настоящее время большинство криптобирж завершает подготовительные работы, связанные с выполнением дополнительных требований и условий, установленных «Правилами Пилотного проекта по взаимодействию криптобирж МФЦА с банками второго уровня Казахстана».

К примеру, это установление взаимоотношений с банками для интеграции систем, а также выполнение требований по обеспечению минимального регуляторного капитала, обеспечение требований по защите розничных инвесторов и требований к кибербезопасности.