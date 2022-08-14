Чемпионка мира по ски-альпинизму Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах, сообщает Corriere Della Sera.

По информации источника, тело 26-летней спортсменки обнаружили французские спасатели. Рядом с ней находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь, с которым 26-летняя спортсменка тренировалась в горах. В французской полиции подчеркнули, что причиной гибели двух альпинистов не могли стать погодные условия или стихия.

Миллоз завоевала золото чемпионата мира по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 году. Также в 2018 году она одержала победу на первенстве Европы. На счету спортсменки три чемпионских титула страны.