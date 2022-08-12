Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла в режиме онлайн-конференции. В частности, на ней присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ФСБ Александр Бортников.

На встрече обсуждались вопросы военной безопасности. С докладом выступил Министр обороны Сергей Шойгу.

«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова, на военном направлении. Докладчик — министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу», — сказал глава государства, открывая встречу.