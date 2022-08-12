Генеральная прокуратура и Государственная пограничная служба распространили совместную информацию.

Отмечается, что сотрудниками Государственной пограничной службы предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

«12 августа 2022 года в 01:55 на пограничной заставе близ села Деман Ярдымлинского района пограничный наряд заметил 2 неизвестных лиц, направлявшихся с территории Ирана в сторону Азербайджана.

В воздух был открыт предупредительный огонь. Однако нарушители границы, проигнорировав законные требования пограничного наряда, открыли огонь из огнестрельного оружия.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О государственной границе» пограничники применили оружие. В результате 1 нарушитель границы был ранен и задержан, а другому удалось сбежать. Пострадавшему нарушителю границы была оказана неотложная медицинская помощь и он был доставлен в больницу. В ходе предварительного расследования установлено, что задержанный-гражданин Исламской Республики Иран Надирзаде Агаджан Насир оглу, 1972 года рождения.

В результате проведенных на территории обысков в 1 посылке было обнаружено и изъято 7 кг 935 граммов наркотического вещества (марихуана), один пистолет и патроны.

Кроме того, 11 августа в 01:05 на служебном участке погранзаставы погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы (ГПС), вблизи села Ахмедли Бейлаганского района пограничный наряд выявил нарушение неизвестным человеком государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана

Об этом сообщили в пресс-центре ГПС. Сообщается, что нарушитель границы проигнорировал команду «Стой!» и предупредительный выстрел в воздух, произведенный пограничным нарядом и, воспользовавшись темнотой, бросил на землю сверток, который держал в руках, и убежал обратно на территорию Ирана.

В результате поисковых работ, проведенных на местности, был обнаружен и изъят сверток с 21 кг и 900 гр наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.