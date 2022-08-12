Уже много лет перед странами нашего региона стоит вопрос реализации проекта Транскаспийского донного газопровода – между Туркменистаном и Азербайджаном. В новых условиях, когда Европейский Союз проявил самый непосредственный интерес к увеличению поставок газа из Азербайджана, очевидно, идея этого газопровода должна получить новое наполнение. Ведь на том конце трубы богатейшие газовые месторождения Туркменистана.

Десятилетиями единственной или основной проблемой для прокладки этого газопровода считалось финансирование – то есть, кто оплатит все работы, страны-поставщики или страны-получатели (Европа)? И вроде бы теперь Евросоюз пришел к таким реалиям, когда думать надо быстро, к тому же и на нехватку финансов европейской казне жаловаться не приходится – средства в банках Европы всегда найдутся, были бы желание и воля.

Тем более, что и проложить эту трубу можно очень быстро, как выясняется. Не далее как 3 июня, выступая на 27-м Энергетическом форуме в Баку, соучредитель и соруководитель энергетического стартапа Trans Caspian US Resources Аллан Мастард заявил: «Этот проект (Транскаспийский газопровод) можно было бы завершить в течение 4 месяцев».

Каковы же сегодня основные препятствия на пути реализации этого проекта? Насколько сильно заинтересованы в его воплощении Туркменистан и Европейский Союз? И многого ли ждет от него руководство Азербайджана? Большие ли выгоды сулит он нашей стране, Грузии, Турции, как транзитёрам?

На эти вопросы Minval.az ответил известный профильный эксперт, директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

По его словам, стоит трезво оценить ситуацию с Транскаспийским газопроводом, почему не реализуется этот проект. Каковы возможности и перспективы его строительства в ближайшие 5 лет?

«Начнем с того, что, как вы заметили, Европа планирует жить без российских энергоресурсов. Уже с 10 августа Европа полностью прекратила импорт одного из традиционных энергоресурсов, половину которого обеспечивала Россия – это уголь. Причем энергетический уголь ЕС всё больше покупал у РФ, так как их месторождения считаются более качественными. Остались нефть и газ. По нефти вопрос уже фактически решен. ЕС будет поэтапно отказываться от российской нефти. Скорее всего, уже в 2023 году они смогут обходиться без российского газа и свести к минимуму объемы потребления российской нефти. Наиболее критическая ситуация – с российским газом. Потому что подавляющее большинство его объемов поставляется на европейские рынки по трубам, а не танкерами.

С другой стороны, Европа с 1968 года импортировала сначала советский, затем российский газ, и доля этого топлива иногда доходит до 40% в общем объеме импорта ЕС. И вот такие объемы за считанные месяцы никак не получится заменить поставками из других источников. Поэтому, несмотря на жесткую позицию Брюсселя по энергоресурсам России, я думаю, все-таки мы не увидим, что в ближайшие несколько лет российские объемы экспортного газа на европейских рынках опустятся до нуля», — сказал И.Шабан.

Касаясь вопроса о том, чем хочет заменить Европа 155-160 млрд кубометров российского газа, которые были поставлены ей по итогам прошлого года, эксперт заявил, что в этом объеме есть еще доля, поставленная через Турцию и, если убрать турецкую часть, останется примерно 130 млрд кубометров.

Он допустил, что Азербайджан может нарастить поставки на 10 млрд кубометров, Алжир – еще на 10. То есть, в целом Европа получит из таких источников около 30 млрд в год по трубам. А это значит, что остается получить еще 100 млрд кубов (если ЕС полностью отказывается от поставок из РФ). И тут один вариант — они должны поступать танкерами, в виде СПГ (сжиженного природного газа). Для этого в настоящее время у Европы нет соответствующей инфраструктуры. То есть, они должны потратить еще несколько лет на создание газификационных терминалов, которые смогут принимать танкеры с СПГ из Америки, Австралии, Африки, Ближнего Востока. Это должно работать, чтобы поставщики задумались о добыче газа со своих новых месторождений. 100 млрд кубометров – это немалый объем, чтобы можно было быстро обеспечить его поставку в ежегодном режиме. В целом в мире объемы международных поставок СПГ в среднем растут на 10-15 млрд кубов, а тут надо сразу 100.

«К тому же понадобится построить супертанкеры, проложить новую логистику из точки А в точку Б. Это трудная задача. Что касается вопроса Туркменистана, то Европа нуждается в стабильных поставках. И чтобы между поставщиком и импортером было минимальное количество стран-транзитеров, потому что чем их больше, тем выше риски для бесперебойных поставок. Тут не надо сравнивать ситуацию с таким поставщиком как Азербайджан. Наша страна в свое время взяла все риски на себя – в финансовом смысле, в менеджменте, в вопросах управления – везде Азербайджан уже почти 20 лет обеспечивает энергопоставки на мировые рынки, минуя Россию. Это начало нулевых – Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. С 2007 года Азербайджан занимался на международной арене вопросами вывода своего большого газа на рынки Европы. То есть, Европа не взяла на себя никаких рисков, только Азербайджан и его партнеры», — отметил И.Шабан.

По его словам, если бы Азербайджан надеялся на европейские деньги, европейские гранты, помощь, то ничего бы и не было. Вот пример Болгарии – им потребовалось восемь лет на то, чтобы построить 120 км трубы-интерконнектора. И до сих пор эта труба на полную мощь не вышла, потому что сейчас идет процесс вывода объемов поставок по интерконнектору Греция-Болгария – он должен пройти обкатку через азербайджанский трубопровод ТАР. А это обычно требует от 3 до 6 месяцев.

«Поэтому, когда говорят о возможных поставках газа из Туркменистана на рынок Европы, надо еще разобраться, кому и что тут на самом деле нужно. В январе 2021 года на спотовых, то есть биржевых рынках Европы цена 1000 кубометров газа составляла примерно 260 долларов. Только к маю цена газа составляла уже 300 долларов, а год тому назад – уже в два раза дороже, 600 долларов. Почему тогда ЕС не предпринял ничего, чтобы начать импортировать как можно больше объемов газа из альтернативных источников, чтобы сбить цены на голубое топливо? Ведь фактически к моменту вторжения РФ в Украину цена газа составляла уже 900-1000 долларов за кубометр. А 7 марта он уже торговался по 3892 доллара! А сейчас, последнюю неделю, газ на рынках Европы стоит 2100 долларов – это очень высокая цена», — сказал он.

И что? За всё это время ни энергокомиссар ЕС, ни политики Европы не предприняли никаких шагов в сторону налаживания соответствующих действий с Туркменистаном. Почему? Потому что Европа, европейские институты не привыкли тратить деньги на бизнес. Они любят, чтобы для них и вместо них всё делали сами поставщики. Потому что это такой мега-энерго-маркет, отметил эксперт.

И.Шабан указал на то, что в Туркменистане газ лежит триллионами, 4-е место в мире по запасам, и никто ничего не делает. Иран вообще на 2-м месте, тем не менее, Азербайджан уже 5-й год обгоняет его по объемам газового экспорта. При том, что наша страна не входит даже в первую 20-ку стран по запасам газа. И почему европейцы не стремятся к туркменскому газу? Потому что они четко знают, насколько нейтрален «нейтральный Туркменистан». Это не Азербайджан, чтобы он смог взять на себя какие-то риски и как-то варьировать между Западом, Ираном и Россией.

Официальная позиция Азербайджана по Транскаспийскому трубопроводу, отметил он, последние 8 лет, после того как Баку подписал все документы по Южному газовому коридору, остается неизменной. Мы реализуем проект, создаем инфраструктуру, которая ведет от Каспийского моря до Италии. Эта инфраструктура, в отличие от инфраструктур некоторых газовых стран, не является закрытой. По ней могут поставлять свой газ и третьи стороны. Для чего необходимы три вещи. Первая – эта страна, которая имеет излишки газа, официально заявляет, что хочет реализовать эти объемы именно на европейском направлении. Вторая – эти объемы должны заранее найти себе покупателя в Европе. Между ними должно быть подписано соглашение о купле-продаже, с указанием периода поставок. Третья – Азербайджан учитывает интересы собственных компаний-поставщиков в первую очередь. Не наносит вред собственным коммерческим интересам.

«То есть, Баку не против, чтобы кто угодно пользовался его газовыми магистралями в Европу. Туркменистан периодически заявляет, что допускает возможность реализации проекта по выводу своего газа на западные рынки. Первый раз это озвучил еще покойный президент Сапармурат «Туркменбаши» Ниязов. Это было еще в 1996 году. Прошло 26 лет. Сменивший его Гурбангулы Бердымухамедов произнес то же в марте 2007 года. Нынешний президент Сердар Бердымухамедов пока никаких публичных заявлений на эту тему не делал. То есть, потенциальный поставщик газа сам никакой инициативы не проявляет. Да и в Европе за четверть века не нашлось ни одной компании, которая поехала бы в Ашхабад, открыла там свой офис, и официально заявила, что желает, например, приобрести в Туркменистане 1 млрд кубометров газа в течение 30 лет», — сказал И.Шабан.

И еще, в Европе думают о цене туркменского газа, если он пройдет по дну Каспия и далее до них. Например, 2 млрд кубометров туркменского газа можно экспортировать в ЕС по нашей инфраструктуре, даже не прокладывая Транскаспий, — свопом получать газ через Иран, и отправлять в Европу. Но есть ли готовый клиент на этот газ, конкретный получатель? Беда в том, что люди говорят о 10-20 млрд, но никто не готов купить даже 1 млрд туркменского газа, поступающего по суше, отметил И.Шабан.

«И почему-то все обращаются к нам. Как будто это мы должны купить у Туркменистана газ, проложить Транскаспийский трубопровод, а потом от имени Туркменистана, как трейдер, продавать этот газ Европе. Но зачем это надо Азербайджану? Ради чего? Ради аплодисментов? У каждой страны, у каждой компании есть свои коммерческие интересы. Я, например, здесь какой-то выгоды не вижу. Россия поставляла 100 млрд кубометров газа в год в Европу через трубопроводы Украины, за что та получала 2,9 млрд по транзитному тарифу. А Азербайджану надо вложить 5 млрд долларов в реализацию Транскаспийского газопровода, чтобы потом ежегодно получать 250-300 миллионов долларов? Зачем Азербайджану убиваться за такое? Мы от продажи огурцов и помидоров получаем больше. То есть, если кто-то считает, что затраты на реализацию Транскаспийского газопровода должен понести Азербайджан, тот сильно заблуждается. А Европа не проявляет интереса, поскольку трезво судит и считает, что в ближайшие 10-20 лет туркменский газ далек от их коммерческих интересов», — заключил эксперт.

Самир Ибрагимов