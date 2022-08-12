По информации The Washington Post, после начала войны в Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12,4 трлн.

Издание пишет, что под контролем РФ находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% — металлов и треть месторождений редкоземельных элементов. Речь в том числе о месторождении лития, необходимого для производства аккумуляторов.

Также на подконтрольных России территориях оказались месторождения урана, золота и известняка. Таким образом Киев может потерять доступ к двум третям своих запасов.

Многие полезные ископаемые с этих месторождений необходимы для создания и функционирования высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации.

WP напомнило, что это затруднит западным странам поиск альтернатив импорту из России и Китая.