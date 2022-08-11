Российская сторона находится в постоянном контакте на разных уровнях с Азербайджаном и Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Российская сторона находится в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами как на высшем уровне, так и по линии Минобороны, МИД и других российских ведомств», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Москва считает неоправданной критику в адрес работы российских миротворцев в Карабахе.