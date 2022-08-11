Бывший президент США Дональд Трамп опасается, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) могли сфабриковать улики во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Соответствующее заявление он разместил в среду в своей социальной сети Truth Social.

«ФБР и остальные из федерального правительства не разрешили никому, включая моих адвокатов, приближаться к помещениям, которые они перерыли и досмотрели во время обыска в Мар-а-Лаго», — написал Трамп. Сотрудники ФБР «хотели остаться одни, без свидетелей, которые видели бы, что они делают, берут или подкладывают», отметил политик, выразив надежу на то, что его опасения напрасны. «Почему они так настаивали на том, чтобы никто за ними не наблюдал, чтобы все вышли?» — задался вопросом республиканец.